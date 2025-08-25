В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне

104

В Кинеле возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасной услуги зиплайна, повлекшей гибель людей.

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна в Кинельском районе Самарской области. Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия, а женщина скончалась в этот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, виновных в гибели людей, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО