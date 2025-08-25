Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.
В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне
Стенд, посвящённый 125-летию старейшей в Поволжье электростанции посетили более 5 тысяч гостей арт-фестиваля «ВолгаФест-2025».  
«Т Плюс» приняла участие в арт-фестивале «ВолгаФест-2025»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью и утром 26 августа местами в Самарской области ожидается туман
Юбилейный, десятый по счету, молодежный форум стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран.
Студенты Самарской области организовали выставку о родном крае на X Российско-Китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы»
Каждый день фестиваля – новые бренды, которые производят одежду и аксессуары, украшения, товары для дома, натуральную косметику, сувенирную продукцию и многое другое.
Около 50 самарских брендов представили свою продукцию на ярмарке «Мой бизнес» в рамках «ВолгаФеста»
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
В Кинеле 37-летние мужчина и женщина погибли при спуске на зиплайне

25 августа 2025 18:21
104
Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.

В Кинеле возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасной услуги зиплайна, повлекшей гибель людей.

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна в Кинельском районе Самарской области. Во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты, получив повреждения, несовместимые с жизнью.

Смерть мужчины наступила на месте происшествия, а женщина скончалась в этот же день в медицинском учреждении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, виновных в гибели людей, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото: пресс-служба СУ СКР СО

