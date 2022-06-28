В Кинеле соседи, затопившие жильцов снизу, возместили ущерб только после вмешательства приставов

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Соседи, затопившие жильцов снизу, возместили материальный ущерб только после примененных судебными приставами мер принудительного характера. Запрет выезда за границу заставил поторопиться должницу выплатить почти 140 тысяч рублей на счет пострадавшей стороны.

Жительница Кинельского района Самарской области подала в суд на соседей, которые затопили ее квартиру. В результате повреждения шланга, по которому подается вода в санузел, стены ее комнат и кухни были залиты водой. Суд удовлетворил требования заявительницы и вынес решение о возмещении причиненного вреда. Ущерб должница не отрицала, но оплачивать его не торопилась. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Кинельского района Самарской области. Возбужденное исполнительное производство и предупреждение о применимых мерах в случае несвоевременной оплаты долга не побудили должницу исполнить требование суда.

Сотрудником Службы в рамках исполнительного производства было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Женщина, не желая дожидаться других неприятных последствий и нести дополнительные финансовые потери, возместила материальный ущерб в размере почти 140 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.