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В Кинеле на территории полигона железобетонных изделий горел мусор

9 июля 2024 13:10
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В Кинеле на территории полигона железобетонных изделий горел мусор

Четыре человека личного состава оперативно ликвидировали пожар.

Вчера в 15 часов 46 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Орджоникидзе на территории заброшенного полигона железобетонных изделий горит мусор.
На место пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 Отряда № 34 в количестве 4 человек.
Прибыв на место пожара, в 15 часов 55 минут, огнеборцы установили, что горит мусор на площади 15 квадратных метров.
На тушение был подан 1 ствол «Б», уже в 16 часов 2 минуты пожар был локализован, а в 16 часов 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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