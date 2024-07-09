В Кинеле на территории полигона железобетонных изделий горел мусор

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Четыре человека личного состава оперативно ликвидировали пожар.



Вчера в 15 часов 46 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в городском округе Кинель на улице Орджоникидзе на территории заброшенного полигона железобетонных изделий горит мусор.

На место пожара были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 82 Отряда № 34 в количестве 4 человек.

Прибыв на место пожара, в 15 часов 55 минут, огнеборцы установили, что горит мусор на площади 15 квадратных метров.

На тушение был подан 1 ствол «Б», уже в 16 часов 2 минуты пожар был локализован, а в 16 часов 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"