В Кинеле горели надворные постройки

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1 апреля в 20 часов 26 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Приозерной в поселке Трехколки Кинельского муниципального района горят надворные постройки. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательных частей №№ 14, 82 пожарно – спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара в 20 часов 38 минут было установлено, что горят надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

В 20 часов 47 минут пожар был локализован, в 21 час была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"