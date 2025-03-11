В Кинеле горел четырехквартирный дом

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Огнем были объяты 40 квадратных метров.

10 марта в 18 часов 16 минут в пожарно-спасательный отряд поступила информация о том, что в городском округе Кинель на улице ж/д Советская горит жилой дом.

К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34.



По прибытии было установлено, что горит жилой дом, состоящий из четырех квартир, на площади 40 квадратных метров.

Оперативно были созданы 2 звена газодымозащитной службы и поданы на тушение 3 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 18 часов 36 минут, а ликвидация открытого горения в 18 часов 47 минут.

Благодаря слаженным действиям пожарных был спасен 1 человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"