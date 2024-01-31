В Кинеле горел автомобиль

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Пожарные пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда №34 ликвидировали горение автомобиля за 4 минуты



31 января 2024 года в 08 часов 46 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о возгорании автомобиля по адресу: городской округ Кинель, поселок Усть-Кинельский, район озера «Круглое». На место пожара были направлены силы и средства пожарно- спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии в 08 часов 52 минуты было установлено, что горит легковой транспорт иностранного производства . В 08 часов 54 минуты был локализован пожар, в 08 часов 56 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 5 человек,1 единица техники. На тушении был задействован 1 ствол «Б» . Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"