Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарца принудительно доставили в психиатрическую больницу для проведения освидетельствования
Самарца принудительно доставили в психиатрическую больницу для проведения освидетельствования
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области изъяли запрещенные предметы
Сотрудники СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области изъяли запрещенные предметы
Сбитый дрон повредил цистерны НПЗ в Петербурге
Сбитый дрон повредил цистерны НПЗ в Петербурге
Подряд два ДТП произошли на автодороге Самара - Большая Черниговка, есть погибшие
Подряд два ДТП произошли на автодороге Самара - Большая Черниговка, есть погибшие
В Кинеле горел автомобиль
В Кинеле горел автомобиль
Андрей Турчак: Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Президента
Андрей Турчак: Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Президента
Обновлённый том Красной книги России «Растения и грибы» готовится к изданию в 2024 году
Обновлённый том Красной книги России «Растения и грибы» готовится к изданию в 2024 году
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.29
-0.32
EUR 96.79
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Модерна пройдет лекция «"Демоны" М. Врубеля»
1 февраля в Тольятти стартует многодневный Чемпионат России по сноукайтингу
В селе Приволжье полицейские провели занятие по ПДД в детском саду
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле горел автомобиль

31 января 2024 12:04
77
В Кинеле горел автомобиль

Пожарные пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда №34 ликвидировали горение автомобиля за 4 минуты

31 января 2024 года в 08 часов 46 минут поступило сообщение на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» о возгорании автомобиля по адресу: городской округ Кинель, поселок Усть-Кинельский, район озера «Круглое». На место пожара были направлены силы и средства пожарно- спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии в 08 часов 52 минуты было установлено, что горит легковой транспорт иностранного производства . В 08 часов 54 минуты был локализован пожар, в 08 часов 56 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 5 человек,1 единица техники. На тушении был задействован 1 ствол «Б» . Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийная работа электрооборудования.
30 января 2024, 22:22
По факту гибели семьи при пожаре в селе Новое Якушкино возбуждено уголовное дело
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийная работа электрооборудования. Закон
453
В Самарской области за выходные зарегистрировано 23 пожара, погибло 7 человек, двое из которых - дети
30 января 2024, 11:57
В Самарской области за выходные зарегистрировано 23 пожара, погибло 7 человек, двое из которых - дети
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: пожар легче предотвратить, чем потушить. Происшествия
439
Еще один человек погиб на пожаре в Самарской области
29 января 2024, 14:08
Еще один человек погиб на пожаре в Самарской области
Горел частный дом площадью 50 квадратных метров. Происшествия
611
В центре внимания
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
98
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
31 января 2024  09:37
Из Самары в 2023 году выдворили более 3 тысяч незаконных мигрантов
177
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
1395
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
701
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
597
Весь список