В Кинель-Черкасском районе участковый задержал распивающую алкоголь женщину и изъял у нее марихуану

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Участковый уполномоченный полиции О МВД России по Кинель-Черкасскому району во время обхода административного участка заметил на автобусной остановке жительницу села Кинель-Черкассы, распивающую спиртные напитки.

Полицейский пресек противоправное деяние, совершаемое ранее неоднократно судимой за имущественные преступления 34-летней женщиной, и доставил ее в опорный пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Во время административной процедуры сотрудник полиции поинтересовался у задержанной наличием запрещенных к обороту предметов и веществ, а услышав утвердительный ответ, изъял у местной жительницы и направил на исследование пачку из под сигарет с частями растений.

Получив результаты, что части растения являются наркотическим средством - марихуаной, общей массой свыше 13 граммов, сотрудники полиции предъявили местной жительнице обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении злоумышленницы направлено в Кинель-Черкасский районный суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах) 34-летняя сельская жительница привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 500 рублей.