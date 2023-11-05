В Кинель-Черкасском районе соседи сообщили о любителе "травки"

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В октябре текущего года сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Кинель-Черкасскому району от неравнодушных граждан поступила информация о том, что житель города Отрадного 1999 года рождения причастен к незаконному обороту наркотиков.



С целью проверки информации, в ходе засадных мероприятий, полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину на одной из улиц села Кинель-Черкассы. В ходе досмотра в присутствии понятых, у задержанного полицейские обнаружили и изъяли газетный сверток с растительным веществом.



Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, вещество является марихуаной, массой свыше 30 гр., что законодатель относит к значительному размеру.



В ходе опроса задержанный пояснил, что собрал и засушил растения для собственного употребления, без последующей цели сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел.



Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).



Кроме того, за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача) решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.