В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня

Сегодня в 08:52 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Чапаевской горит частная баня.

К месту вызова были направлены расчеты из пожарно-спасательных частей №№ 140, 108 пожарно-спасательного отряда № 39.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня на площади 10 квадратных метров.

В 09:02 пожар был локализован, в 09:09 – была объявлена ликвидация открытого горения, в 10:46 – пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

На тушение были поданы 2 ствола «Б» и создано одно звено газодымозащитной службы.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших, к счастью, нет.





Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"