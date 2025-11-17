Я нашел ошибку
Водители, будьте внимательны к пешеходам. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть.
18 ноября в регионе ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня

17 ноября 2025 14:29
67
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Сегодня в 08:52 в пожарно-спасательный отряд № 39 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в селе Кинель-Черкассы на улице Чапаевской горит частная баня.
К месту вызова были направлены расчеты из пожарно-спасательных частей №№ 140, 108 пожарно-спасательного отряда № 39.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня на площади 10 квадратных метров.

В 09:02 пожар был локализован, в 09:09 – была объявлена ликвидация открытого горения, в 10:46 – пожар полностью потушен.

Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
На тушение были поданы 2 ствола «Б» и создано одно звено газодымозащитной службы.
Причины пожара устанавливаются.
Пострадавших, к счастью, нет.

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

 

 

Теги: Пожар

Новости по теме
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
17 ноября 2025, 13:43
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и дом на общей площади 72 квадратных метра. Происшествия
97
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
17 ноября 2025, 12:45
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Огнеборцы боролись с огнем на площади 50 квадратных метров Происшествия
94
Загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров.
16 ноября 2025, 15:10
Во время пожара на улице Никитинской в Самаре погиб 89-летний мужчина
Загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров. Происшествия
932
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
