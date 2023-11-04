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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе после ДТП госпитализирован несовершеннолетний велосипедист

4 ноября 2023 11:46
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В Кинель-Черкасском районе после ДТП госпитализирован несовершеннолетний велосипедист

В Кинель-Черкасском районе полицейские 3 ноября работали на месте ДТП, после которого госпитализирован несовершеннолетний велосипедист. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 12:10 час. 70-летний водитель, управляя а/м LADA Granta, двигался по проспекту 50 лет Октября с.Кинель-Черкассы со стороны улицы Московская в направлении улицы Чкалова. В пути следования не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части, по ходу движения транспортного средства.

3 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадало 9 человек, скончался - 1. У участников дорожно-транспортных происшествий состояние опьянения не установлено. 

Теги: ДТП

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