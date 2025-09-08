В Кинель-Черкасском районе горел мусор на площади 100 кв. метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
0.26
EUR 95.48
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе горел мусор на площади 100 кв. метров

8 сентября 2025 12:32
114
В Кинель-Черкасском районе горел мусор на площади 100 кв. метров

6 сентября в 12:29 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании мусора в районе села Тимашево Кинель-Черкасском района.
На место пожара оперативно был направлен расчет 144 пожарно – спасательной части 39 Отряда и коллеги из 92 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Самарской области.
По прибытии к месту пожара было установлено, что горит мусор на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара оперативно поданы 2 ствола «Б». Задействованы 8 человека личного состава и 2 пожарных автомобиля.
В 12:52 была объявлена ликвидация открытого горения, а 16:00– полная ликвидация пожара.
Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
08 сентября 2025, 13:28
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126. Происшествия
46
В Кошкинском районе тушили пожар на 70 кв. метрах
03 сентября 2025, 11:06
В Кошкинском районе тушили пожар на 70 кв. метрах
Горели хозяйственные постройки. Происшествия
532
Два дома горели ночью в Сергиевском районе
03 сентября 2025, 10:42
Два дома горели ночью в Сергиевском районе
Площадь возгорания составила 280 кв. метров. Происшествия
565
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
28
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
36
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
101
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
100
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
138
Весь список