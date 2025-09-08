В Кинель-Черкасском районе горел мусор на площади 100 кв. метров

114

6 сентября в 12:29 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании мусора в районе села Тимашево Кинель-Черкасском района.

На место пожара оперативно был направлен расчет 144 пожарно – спасательной части 39 Отряда и коллеги из 92 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Самарской области.

По прибытии к месту пожара было установлено, что горит мусор на площади 100 квадратных метров. На тушение пожара оперативно поданы 2 ствола «Б». Задействованы 8 человека личного состава и 2 пожарных автомобиля.

В 12:52 была объявлена ликвидация открытого горения, а 16:00– полная ликвидация пожара.

Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"