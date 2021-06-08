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В историческом центре Самары сгорело три деревянных дома

8 июня 2021 10:10
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в историческом центре Самары сгорело три деревянных дома

В конце прошлой недели в историческом центре Самары сгорело три деревянных дома. Пострадавших нет, но огонь нанес ущерб расположенному по соседству ЖК «Феникс».

Построившая комплекс ГК «Новый Дон» считает, что причиной пожаров стали преднамеренные поджоги. И уже обратилась в правоохранительные органы. Об этом пишет газета «Самарское обозрение».

Огонь в Ленинском районе Самары разгорелся в ночь со 2 на 3 июня. Первыми занялись два деревянных двухэтажных дома на пересечении улиц Арцыбушевской и Рабочей. Не прошло и двадцати минут, как на пульт дежурного пришёл вызов ещё на один пожар – в соседнем квартале загорелся двухэтажный дом под номером 99 на улице Вилоновской.

Оба пожара удалось локализовать, избежав перехода пламени на соседние жилые дома. Обошлось без жертв, поскольку горевшие здания ранее признавались аварийными и в ближайшее время их должны были снести. Компания «Новый Дон», которая совместно с муниципалитетом является собственником помещений в сгоревших домах, собиралась провести демонтаж зданий в июне 2021 года, сообщает Обозрение.

Однако огонь нанёс значительный ущерб ЖК «Феникс», расположенному по соседству с первым очагом возгорания. «Пожар повредил фасад и остекление двух жилых четырнадцатиэтажных секций жилого комплекса. Сгорели пластиковые окна, блоки кондиционеров, на первых этажах опалены вывески расположенных там коммерческих организаций. Сейчас эксперты подсчитывают точные суммы ущерба», – подчёркивает директор по развитию ГК «Новый Дон» Олеся Давидюк.

Официальная причина возгорания ещё не установлена. Но в ГК «Новый Дон» считают, что деревянные дома подожгли намеренно, и уже готовы инициировать уголовное преследование поджигателей.

«Новый Дон» инициировал уголовное преследование поджигателей, соответствующее заявление по факту поджога направлено компанией в ГУВД Самарской области. На факт поджога также указывает то, что отключенные от электричества и газоснабжения и отсыревшие в результате дождей деревянные дома загорелись практически молниеносно. Огонь распространялся со стороны трамвайных путей, следовательно поджигатели знали расположение видеокамер ЖК «Феникс», а также о том, что с противоположной стороны улицы камеры отсутствуют», – заявила Олеся Давидюк.

Теги: поджог пожар

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