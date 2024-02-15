В Исаклинском районе на встречке столкнулись две легковушки

90

15 февраля 2024 года в 7 часов 14 минут по системе-112 в пожарно-спасательную часть № 118 Исаклинского муниципального района, филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступила информация о том, что на 1152 км автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве одной единицы техники и четырех человек личного состава. Также к месту происшествия были вызваны бригада медицинской скорой помощи и экипаж ГИБДД.

По прибытии на место вызова было установлено, что произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей: Hyundai Creta и Lada Granta. Работники дежурного караула провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторной батареи, смыв горюче-смазочных материалов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Lada Granta. Он был госпитализирован в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Сергиевская центральная районная больница». По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"