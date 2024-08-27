В Исаклинском районе горели надворные постройки на площади 120 кв. метров

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26 августа в 16 часов 15 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в деревне Сухарь Матак на улице Заречной горят надворные постройки.

К месту вызова выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 7 человек на двух единиц техники, а так же добровольная пожарная команда сельского поселения Новое Якушкино.

Прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что горят надворные постройки на площади 120 квадратных метров, существует угроза распространения огня на жилой дом.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Ликвидация пожара была объявлена в 21 час 20 минут.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев и добровольной пожарной команды сельского поселения Новое Якушкино не было допущено распространения огня на жилой дом.

При пожаре пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"