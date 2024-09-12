В Хворостянском районе снова горела трава на площади 2 тыс. квадратных метров

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11 сентября в 11 часов 35 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Хворостянка на улице Фрунзе.

По прибытии к месту в 11 часов 37 минут было установлено, что горит сухая трава на площади 2 000 квадратных метров, создавая угрозу распространения на близлежащие жилые дома. Было принято решение: привлечь дополнительную технику. В 12 часов 45 минут была объявлена локализация пожара, в 13 часов 5 минут – ликвидация открытого горения, в 14 часов 43 минуты – ликвидация последствий пожара. Силами огнеборцев противопожарной службы Самарской области, работников администрации сельского поселения, сельскохозяйственных работников удалось не допустить распространения огня на жилые дома. В тушении пожара принимали участие 23 человека личного состава, 5 единиц основной пожарной техники, 2 трактора МТЗ с бочками для подвоза воды, трактор Т150 с плугом, Казачья добровольная пожарная команда, 5 промышленных тягачей «Кировец 525». На тушение пожара было подано 5 стволов «Б». Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"