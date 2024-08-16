В Хворостянском районе произошло возгорание жмыха и зерна

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Сегодня утром диспетчеру пожарно-спасательной части № 121 пожарно-спасательного отряда № 45 регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Владимировка на улице Суркова.

К месту вызова незамедлительно были направлены 2 пожарных расчета пожарно – спасательной части № 121 вышеуказанного Отряда.

Прибыв на место, в 7 часов, огнеборцы установили, что горит 2 тонны жмыха и зерна в металлическом гараже.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

В 7 часов 5 минут была объявлена локализация пожара, в 7 часов 10 минут – ликвидация открытого горения, а

в 7 часов 40 минут – ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.



Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»