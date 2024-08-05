В Хворостянском районе горел потолок в частном доме

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За считанные минуты территориальные огнеборцы прибыли к месту возгорания.



В воскресенье в 4 часа 26 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Хворостянка на улице Ленина.

К месту вызова незамедлительно были направлены 3 пожарных расчета пожарно – спасательных частей №№ 121 и 100 Отряда № 45.

По прибытии к месту вызова, в 4 часа 29 минут, было установлено, что горит потолок в частном доме на площади 1 квадратный метр.

На тушение пожара был подан 1 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 4 часа 33 минуты была объявлена локализация пожара, через 2 минуты – зафиксирована ликвидация открытого горения.

Полная ликвидация последствий пожара объявлена 5 часов 45 минут.



В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"