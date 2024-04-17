В Елховском районе произошел пожар в двухэтажном частном доме

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16 апреля в 22 часа 16 минут по системе-112 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Вязовка, Елховского района, на улице Центральной. К месту пожара были направлены силы и средства по рангу пожара 1-БИС.

Также к месту пожара были вызваны службы жизнеобеспечения района. По прибытии на место в 22 часа 35 минут начальник караула - руководитель тушения пожара подтвердил ранг пожара 1-БИС и сообщил, что горит двухэтажный деревянный дом на площади 140 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения - гараж и баню. На тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава, 6 единиц пожарной техники, поданы 4 ствола "Б", работало 1 звено газодымозащитной службы. В 22 часа 56 минут пожар был локализован, в 23 часа 42 минуты - ликвидирован, в 5 часов 52 минуты была объявлена полная ликвидация последствий пожара. К счастью, пострадавших нет. Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарных подразделений удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"