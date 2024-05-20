В Елховском районе на пожаре погиб человек

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19 мая в 17 часов 39 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Никитинка горит дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит шестиквартирный дом на площади 150 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1-БИС. В результате самоотверженных и решительных действий пожарных удалось сохранить половину жилых помещений. В 18 часов 24 минуты была объявлена локализация пожара, в 20 часов 17 минут – ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 27 человек личного состава и 8 единиц техники, работало звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 6 стволов «Б». В ходе тушения пожара, к сожалению, погиб 1 человек. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"