В ДТП в Самарской области три человека погибли, четверо пострадали

157

На 55-м километре автодороги Самара – Большая Черниговка недалеко от села Подъем-Михайловка Волжского района произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает РИА Новости.

В результате аварии три человека погибли, четверо получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной версии, водитель автомобиля Opel Zafira выехал на встречную полосу, где столкнулся с "КамАЗом". В салоне легкового автомобиля находились иностранные граждане, предположительно – рабочие, которые направлялись из Казахстана в Россию.

На место происшествия прибыл прокурор Волжского района Руслан Митерев, который координирует работу правоохранителей на месте.

Фото: соцсети