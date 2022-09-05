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В ДТП в Кинельском районе пострадали трое, включая ребенка

5 сентября 2022 11:08
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В ДТП в Кинельском районе пострадали трое, включая ребенка

4 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП с последствиями произошло в 19:40 в Кинельском районе Самарской области. Водитель 1984 года рождения (с начала 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался), управляя автомобилем «BMW X5», напротив д. № 49 по ул. Орджоникидзе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Lada Vesta» под управлением водителя 1979 года рождения. 42-летнему водителю автомобиля «Lada Vesta» и двум его пассажирам – 34-летней женщине и 6-летнему мальчику – назначено амбулаторное лечение. По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт опьянения водителя автомобиля «BMW X5».

Теги: ДТП

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