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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины

5 августа 2023 16:16
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В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины

4 августа 2023 года  на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе в 15:00. Водитель 1979 года, управлял автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь по автодороге «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» со стороны с. Сергиевск в направлении с. Челно-Вершины, на 36 км допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, под управлением водителя  1980 года рождения, который совершал поворот налево. Пострадали три женщины - пассажиры легкового автомобиля –1955, 1974 и 1975 годов рождения.

Теги: ДТП

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