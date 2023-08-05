В ДТП с КАМАЗом в Сергиевском районе пострадали три женщины

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4 августа 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе в 15:00. Водитель 1979 года, управлял автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь по автодороге «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» со стороны с. Сергиевск в направлении с. Челно-Вершины, на 36 км допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и, совершая обгон, допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ, под управлением водителя 1980 года рождения, который совершал поворот налево. Пострадали три женщины - пассажиры легкового автомобиля –1955, 1974 и 1975 годов рождения.