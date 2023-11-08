В Челно-Вершинском районе горели баня и сено

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5 ноября в 18 часов 14 минут на ул. Молодежной с. Сиделькино Челно-Вершинского муниципального района горели баня, надворные постройки и сено в тюках на площади 250 квадратных метров. На пожаре подавались 5 стволов «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. В 18 часов 50 минут была объявлена локализация, в 19 часов 15 минут - ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 18 человек 5 пожарных расчётов пожарно-спасательных частей №№ 112, 113, 143 пожарно-спасательного отряда № 42. На пожаре погибших и пострадавших нет.