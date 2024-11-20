В Чапаевске "шестёрка" снесла Peugeot и пенсионерку

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19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 357 нарушений ПДД РФ, в том числе управление транспортным средством с признаками опьянения – 11 и нарушение правил светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» – 37.

Одно из ДТП произошло в Чапаевске. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по улице Железнодорожной со стороны улицы Октябрьской в сторону улицы Пролетарской. В пути следования возле дома №21б нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюр и столкнулся с автомашиной Peugeot под управлением мужчины 1987 года рождения, поворачивающей налево. После этого отечественный автомобиль изменил траекторию движения и наехал на пешехода – женщину 1949 года рождения, пересекающую выезд с парковки. Пешеход госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО