В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске с женщины, притворившейся соцработницей, взыскан уголовный штраф

1 сентября 2025 11:09
163
Судебные приставы г. Чапаевска взыскали уголовный штраф с женщины,  похитившей у пенсионерки денежные средства.

Представившись соцработником, 37-летняя жительница города под предлогом оказания помощи проникла в квартиру пенсионерки. Пока пожилая женщина находилась на кухне, мошенница украла у гостеприимной хозяйки денежные средства.

Приговором суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Жительница г. Чапаевска подвергнута судом наказанию  в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Судебные приставы г. Чапаевска уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства. Женщину предупредили, что уголовный штраф — это денежное взыскание, назначенное судом с учетом смягчающих обстоятельств. Но в случае его неуплаты в добровольный срок, уголовный штраф может быть заменен более строгим видом наказания.

Не желая вновь оказаться на скамье подсудимых, женщина в кратчайшие сроки погасила задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

