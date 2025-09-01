В Чапаевске с женщины, притворившейся соцработницей, взыскан уголовный штраф

163

Судебные приставы г. Чапаевска взыскали уголовный штраф с женщины, похитившей у пенсионерки денежные средства.

Представившись соцработником, 37-летняя жительница города под предлогом оказания помощи проникла в квартиру пенсионерки. Пока пожилая женщина находилась на кухне, мошенница украла у гостеприимной хозяйки денежные средства.

Приговором суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Жительница г. Чапаевска подвергнута судом наказанию в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Судебные приставы г. Чапаевска уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства. Женщину предупредили, что уголовный штраф — это денежное взыскание, назначенное судом с учетом смягчающих обстоятельств. Но в случае его неуплаты в добровольный срок, уголовный штраф может быть заменен более строгим видом наказания.

Не желая вновь оказаться на скамье подсудимых, женщина в кратчайшие сроки погасила задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.