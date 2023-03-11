в Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в розыске

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Чапаевске. Около одного из домов на улице Щорса стражи правопорядка обратили внимание на мужчину. Он вел себя подозрительно - постоянно оглядывался и заметно нервничал. При виде служебного автомобиля пешеход резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Патрульные решили остановить неизвестного. Далеко убежать не удалось - сотрудники Росгвардии задержали местного жителя в соседнем дворе.

Установив его личность и проверив по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1991 года рождения числился в местном розыске. Полицейские разыскивали жителя Чапаевска как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.