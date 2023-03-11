Я нашел ошибку
Главные новости:
Двое самарцев везли наркотики из Самары в Отрадный на такси
Двое молодых людей везли наркотики из Самары в Отрадный на такси
в Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в розыске
В Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в розыске
Зеленский поручил проверить возможность переименования России в "Московию"
Самарские речники отправили в Луганск конвой с гуманитарной помощью
Самарские речники отправили в Луганск конвой с гуманитарной помощью
В США придумали механизм санкций против КНР за помощь РФ
В США придумали механизм санкций против КНР за помощь РФ
Власти Британии призвали спонсоров Олимпиады надавить на МОК для недопуска россиян
Власти Британии призвали спонсоров Олимпиады надавить на МОК для недопуска россиян
89 голосов было за, 46 — против.
Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям  спортсменов из России и Белоруссии
Стена, которая погребла под собой машину, уже многие годы держалась на честном слове, говорят жильцы этого дома.
В Самаре на  Молодогвардейской кирпичная стена дома обвалилась на припаркованный во дворе автомобиль
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.94
0.04
EUR 80.4
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в розыске

11 марта 2023 11:16
68
в Чапаевске росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в розыске

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Чапаевске. Около одного из домов на улице Щорса стражи правопорядка обратили внимание на мужчину. Он вел себя подозрительно - постоянно оглядывался и заметно нервничал. При виде служебного автомобиля пешеход резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Патрульные решили остановить неизвестного. Далеко убежать не удалось - сотрудники Росгвардии задержали местного жителя в соседнем дворе.

Установив его личность и проверив по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1991 года рождения числился в местном розыске. Полицейские разыскивали жителя Чапаевска как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы стали призерами турнира «Динамо»
10 марта 2023, 11:36
В Самаре росгвардейцы стали призерами турнира «Динамо»
Состязания проводились в преддверие 100-летия Всероссийского физкультурно-спортивного общества, которое будет отмечаться в апреле. Спорт
297
В Тольятти мужчина угрожал убить продавца из-за пачки сигарет
09 марта 2023, 10:27
В Тольятти мужчина угрожал убить продавца из-за пачки сигарет
Получив от работницы магазина отказ, он достал металлическую трубу, разбил окно и угрожал женщине убийством, если она не выполнит его требования. Криминал
382
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает юбилей
01 марта 2023, 12:56
СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области отмечает юбилей
Со дня образования специального отряда быстрого реагирования «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области прошло 30 лет. Общество
638
В центре внимания
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
10 марта 2023  10:28
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
389
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
504
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
480
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
786
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3620
Весь список