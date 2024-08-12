В Чапаевске на пожаре спасли 77-летнего мужчину

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Эвакуированы были 10 человек.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Самарской области, в 18:32 в воскресенье, 11 августа, поступило сообщение о пожаре в доме №7 на ул. Павлова в Чапаевске.

На место происшествия незамедлительно отправились пожарно-спасательные подразделения. Горели домашние вещи, огнем были охвачены балкон и квартира.

При помощи 4 единиц техники огонь тушили 14 человек. Огнеборцы МЧС спасли 77-летнего мужчину и эвакуировали 10 человек. Пострадавшего передали медикам.

Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета, пишет СитиТраффик.