В Чапаевске на механическом заводе погибла женщина

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На Чапаевском механическом заводе в четверг, 16 февраля, в результате несчастного случае на производстве погибла женщина. Еще трое сотрудников пострадали, сообщили на предприятии.

Как уточнили в пресс-службе завода, трое пострадавших с ранениями легкой степени тяжести находятся в больнице.

- Оказывается вся необходимая медицинская помощь. С родственниками пострадавших руководство завода на связи. Будет оказана материальная помощь от предприятия.

Чапаевский механический завод является филиалом федерального казенного предприятия "Казанский завод точного машиностроения". Завод выпускает широкую гамму капсюлей-детонаторов, пиротехнических реле, детонирующих шнуров, кумулятивных зарядов, герметичных взрывных патронов, патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, пишет Сова.