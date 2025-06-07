В Большеглушицком районе в ДТП пострадали двое детей

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6 июня в Большеглушицком районе в 13:10 62-летний мужчина (к административной ответственности привлекался более 30 раз), управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигался по 24 км а/д «Самара-Большая Черниговка-Южный». В пути следования водитель не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины. Водитель отечественного автомобиля и его 40-летний пассажир с места ДТП госпитализированы. Водитель Chevrolet Niva с места ДТП госпитализирован, а пассажирам Kia Rio – годовалой девочке и четырехлетнему мальчику оказана разовая медицинская помощь.