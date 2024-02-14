В Большечерниговском районе школьный автобус с детьми съехал в кювет

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В Большечерниговском районе организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации перевозки детей в школьном автобусе.



Сегодня в соцмедиа размещена информация о том, что водитель школьного автобуса, доставлявшего детей домой в поселок Паньшино, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате происшествия никто не пострадал.



По данному факту Большеглушицким межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия.

В рамках доследственной проверки будет опрошен водитель автобуса и очевидцы ДТП, а также представители компании-перевозчика, назначены необходимые судебные экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, а также другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ-СКР Самара.

Фото: пресс-служба СУ-СКР Самара