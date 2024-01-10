В Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком

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В Большечерниговском районе Самарской области 9 января произошло ДТП. Авария произошла на 154 км дороги А-300 «Самара – Большая Черниговка».



Грузовой автомобиль «Foton Auman» в составе с автоцистерной ехал со стороны Большой Черниговки в направлении п. Восточный. Поворачивая налево, водитель не уступил дорогу и врезался в «Daewoo Nexia», который двигался в сторону Большой Черниговки.



В ДТП пострадал водитель и пассажирка легкового автомобиля. Их с места аварии госпитализировали в больницу.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС