В Большечерниговском районе на пожаре погибли двое

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20 апреля в 20 часов 57 минут на пульт связи поступило сообщение о том, что на улице Лесной в селе Большая Черниговка горит дом.

На место пожара были направлены 5 человек личного состава и две единицы техники. По прибытии было установлено, что горят домашние вещи и мебель в частном жилом доме на площади 12 квадратных метров. На тушение пожара были поданы два ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. В 20 часов 7 минут была объявлена локализация пожара, в 22 часа 17 минут – полная ликвидация пожара.

К сожалению, погибли 2 человека. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"