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В Богатовском районе тушили пожар на неэксплуатируемой базе отдыха

28 мая 2025 12:48
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В Богатовском районе тушили пожар на неэксплуатируемой базе отдыха

27 мая в 15:27 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на неэксплуатируемой базе отдыха виден дым.
По прибытии наших к месту пожара подразделений было установлено, что горят деревянные строения на площади 120 квадратных метров и лесная подстилка на площади 2 гектара.
Руководителем тушения пожара был объявлен ранг пожара 1-БИС.
В связи с угрозой распространения огня и большой площадью пожара к месту возгорания были направлены коллеги из пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 Борского района и пожарно-спасательной части № 104 Отряда № 36 Нефтегорского района, сотрудники Национального парка «Бузулукский бор» Богатовского лесничества, добровольно-пожарная дружина села Максимовка.
На борьбу с огненной стихией были поданы 5 стволов «Б».
Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей в 16:40 пожар был локализован, а в 21:00 – объявлена его полная ликвидация.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"
Теги: Пожар

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