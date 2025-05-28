В Богатовском районе тушили пожар на неэксплуатируемой базе отдыха

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27 мая в 15:27 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на неэксплуатируемой базе отдыха виден дым.

По прибытии наших к месту пожара подразделений было установлено, что горят деревянные строения на площади 120 квадратных метров и лесная подстилка на площади 2 гектара.

Руководителем тушения пожара был объявлен ранг пожара 1-БИС.

В связи с угрозой распространения огня и большой площадью пожара к месту возгорания были направлены коллеги из пожарно-спасательной части № 134 Отряда № 48 Борского района и пожарно-спасательной части № 104 Отряда № 36 Нефтегорского района, сотрудники Национального парка «Бузулукский бор» Богатовского лесничества, добровольно-пожарная дружина села Максимовка.

На борьбу с огненной стихией были поданы 5 стволов «Б».

Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей в 16:40 пожар был локализован, а в 21:00 – объявлена его полная ликвидация.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.