В Богатовском районе на площади 200 квадратных метров горела сухая трава

8 сентября в 17:00 вдоль автодороги Отрадный-Богатое произошло возгорание сухой травы на площади 200 квадратных метров. На месте пожара работали огнеборцы пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». В 17:59 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Жителей Самарской области призывают быть более внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности:

- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- территория участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т.п.

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"