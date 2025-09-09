Я нашел ошибку
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Богатовском районе на площади 200 квадратных метров горела сухая трава

9 сентября 2025 11:33
159
В Богатовском районе на площади 200 квадратных метров горела сухая трава

8 сентября в 17:00 вдоль автодороги Отрадный-Богатое произошло возгорание сухой травы на площади 200 квадратных метров. На месте пожара работали огнеборцы пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». В 17:59 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, пострадавших нет.

Жителей Самарской области призывают быть более внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать правила пожарной безопасности:
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву;
- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;
- территория участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т.п.
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными.
В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

