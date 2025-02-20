В Безенчукском районе тушили пожар на площади 50 кв. метров

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Сегодня, 20 февраля, в 5:28 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании в поселке городского типа Безенчук на улице Рабочей.

На место пожара был направлен дежурный караул пожарно - спасательной части № 115 пожарно - спасательного отряда № 44 в количестве 7 человек личного состава.

По прибытии на место было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров.



На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 5:52 пожар был локализован, а в 06:09 – объявлена ликвидация открытого горения.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"