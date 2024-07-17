В Безенчукском районе при сильном ветре загорелись надворные постройки

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16 июля в 13 часов 45 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 44 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании в поселке городского типа Осинки на улице Льва Толстого. Прибыв на место, пожарные установили, что горят сараи на площади 60 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б». В связи с погодными условиями (сильный ветер) площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров. В 15 часов пожар был локализован, в 15 часов 10 минут - зафиксирована ликвидация открытого горения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"