В Безенчукском районе горели трава и мусор на площади 600 кв. метров

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27 августа в 17 часов 25 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Переволоки Безенчукского района. На место вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 115 Отряда № 44 в количестве 7 человек и добровольная пожарная команда сельского поселения Переволоки в количестве 1 человек. Всего на месте пожара работало 4 автоцистерны, 8 человек личного состава.

По прибытии к месту пожара было установлено, что произошло возгорание мусора и сухой травы на площади 600 квадратных метров.

На тушение огня были поданы 3 ствола «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18 часов 47 минут была объявлена локализация пожара, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 19 часов 48 минут.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"