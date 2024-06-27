В Безенчукском районе горели мусор и трава

78

Вчера, 26 июня, в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании мусора и травы в гаражном массиве в поселке городского типа Безенчук на улице Мелиораторов.

К месту вызова незамедлительно выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части № 115 вышеуказанного Отряда в составе 3 человек. Прибыв к месту вызова, наши пожарные установили, что, произошло возгорание мусора и травы на площади 30 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние гаражи.

Оперативно огнеборцами было произведено боевое развертывание одной рабочей линии с подачей 1 ствола «Б». Благодаря слаженным действиям пожарных в 14:24 была объявлена локализация пожара, а в 14:29 - ликвидация открытого горения. К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"