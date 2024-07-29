В Безенчукском районе горела стерня на площади 200 квадратных метров

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В Безенчукском районе вблизи сельского поселения Васильевка горела стерня на площади 200 квадратных метров.



К месту вызова незамедлительно выехал пожарный расчет пожарно – спасательной части № 115 Отряда № 44 в составе 4 человек.

Прибыв к месту вызова, наши пожарные установили, что произошло возгорание стерни отдельными очагами на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара подавался 1 ствол «Б» и 2 ранцевых огнетушителя. В 13:03 была объявлена локализация пожара, в 13:45 - зафиксирована его полная ликвидация.

К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"