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В Безенчукском районе горела стерня на площади 200 квадратных метров

29 июля 2024 10:55
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В Безенчукском районе горела стерня на площади 200 квадратных метров

В Безенчукском районе вблизи сельского поселения Васильевка горела стерня на площади 200 квадратных метров.

К месту вызова незамедлительно выехал пожарный расчет пожарно – спасательной части № 115 Отряда № 44 в составе 4 человек.
Прибыв к месту вызова, наши пожарные установили, что произошло возгорание стерни отдельными очагами на площади 200 квадратных метров. На тушение пожара подавался 1 ствол «Б» и 2 ранцевых огнетушителя. В 13:03 была объявлена локализация пожара, в 13:45 - зафиксирована его полная ликвидация.
К счастью, пострадавших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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