В Безенчукском районе горел склад на 200 кв. метрах

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13 ноября в 16 часов 28 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в поселке Безенчук на территории предприятия по производству масел.



Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит склад на площади 200 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 4 ствола «Б» и создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным действиям наших пожарных в 17 часов 5 минут была объявлена локализация пожара, а в 18 часов 26 минут – ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"