в Безенчукском районе горел дом

128

Сегодня, 26 ноября, в 9:52 дежурный караул пожарно-спасательной части, возвращаясь с вызова, заметил, что на станции Звезда на улице Комарова горит дом.

Пожарные – спасатели незамедлительно направились к месту пожара. Прибыв на место, они установили, что горит дом на площади 120 квадратных метров, существует угроза распространения на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

На тушение пожара оперативно подали 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря профессиональным действиям пожарных из горящего дома были спасены два человека.

Пожар был локализован в 10:33, а полностью ликвидирован в 12:05.

Причина пожара устанавливается.