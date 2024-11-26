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В Безенчукском районе горел дом

26 ноября 2024 15:58
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в Безенчукском районе горел дом

Сегодня, 26 ноября, в 9:52 дежурный караул пожарно-спасательной части, возвращаясь с вызова, заметил, что на станции Звезда на улице Комарова горит дом.
Пожарные – спасатели незамедлительно направились к месту пожара. Прибыв на место, они установили, что горит дом на площади 120 квадратных метров, существует угроза распространения на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
На тушение пожара оперативно подали 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
Благодаря профессиональным действиям пожарных из горящего дома были спасены два человека.
Пожар был локализован в 10:33, а полностью ликвидирован в 12:05.
Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар

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