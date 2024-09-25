В Безенчуке тушили возгорание сухой травы на площади 400 кв. метров

24 сентября в 14:09 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке Безенчук горит трава.
К месту вызова был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 115 пожарно-спасательного отряда № 44 в количестве 3 человек личного состава.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 400 квадратных метров.
На тушение пожара были поданы 1 ствол «Б» и 1 ранцевый огнетушитель.
В 14:30 пожар был локализован, а в 15:40 – полностью ликвидирован. Причины пожара устанавливаются.