В Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП

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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении.

По информации агентства, машина врезалась в бетонный столб, сила удара была такова, что ее передняя часть полностью разрушилась. В результате аварии много пострадавших, в том числе водитель. Их доставили в ближайшие больницы.

Позже IHA уточнило, что в аварии пострадали 16 россиян и четверо граждан Белоруссии. Водитель скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.