В Алексеевском районе произошло ДТП с погибшим

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Сегодня, 4 апреля, в 4 часа 36 минут на пульт диспетчера поступила информация о том, что на 112 километре трассы М-5 «Урал" произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место вызова пожарные-спасатели обнаружили, что произошел наезд автомобиля Lada Largus на стоящие транспортные средства: Volvo с прицепом и Freightliner.

К сожалению, в результате аварии погиб мужчина. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи и деблокирование погибшего из транспортного средства. Причины аварии устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"