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В Алексеевке на пожаре нашли погибшего мужчину

25 января 2024 11:33
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В Алексеевке на пожаре нашли погибшего мужчину

24 января 2024 года в 21 час 35 минут на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части № 116 пожарно-спасательного отряда № 48 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Ленинской в селе Алексеевка, Алексеевского района. Пожарный расчет в количестве шести человек на двух пожарных автомобилях-автоцистернах выехал к месту вызова. Диспетчером пункта связи части к месту пожара также были вызваны службы жизнеобеспечения района. По прибытии на место вызова начальник караула сообщил, что горит частный дом. Из-за близкого расположения соседних строений существовала угроза распространения огня на соседние дома, поэтому к месту пожара были вызваны дополнительные силы – пожарный автомобиль-автоцистерна. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. На тушение было подано 3 ствола «Б»,
создано звено газодымозащитной службы.

В ходе тушения пожара был обнаружен погибший мужчина. В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава. В 21 час 42 минуты зафиксирована локализация пожара, в 21 час 55 минут – ликвидация открытого горения, 25 января в 02 часа 43 минуты – полная ликвидация. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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