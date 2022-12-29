В 2022 году в ДТП с участием пьяных водителей погибли 44 человека

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С января по ноябрь текущего 2022 года следственными подразделениями органов внутренних дел Самарской области расследовано 299 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Привлечено к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 338 лиц.

Следует отметить, что одним из многочисленных нарушений правил дорожного движения, в результате которого совершаются данные преступления, является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Так, в сентябре 2022 года Борским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении водителя автомобиля «Mitsubishi Lancer», который, следуя по автодороге Отрадный - Богатое – Борское, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ЛАДА-111740». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer», водитель и два пассажира автомобиля «ЛАДА-111740». Водитель иномарки приговорен судом к 5 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Еще одно грубое нарушение водителями правил дорожного движения - несоответствие скорости конкретным условиям движения. Как пример, уголовное дело, расследованное следователями МУ МВД России «Сызранское». В сентябре 2021 года нетрезвый водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120» в темное время суток, следуя по населенному пункту, проявляя небрежность к дорожной обстановке, превысил скорость и потерял контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустил наезд на пешехода. От полученных телесных повреждений женщина- пешеход 1968 года рождения скончалась на месте, виновник ДТП скрылся с места происшествия, но был оперативно разыскан и задержан сотрудниками полиции.

На стадии предварительного следствия водитель «ВАЗ-21120» пояснял, что осуществлял управление своим транспортным средством, не нарушая правил дорожного движения, а погибшую женщину просто толкнули под колеса автомобиля. В ходе расследования проведен ряд различных криминалистических судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые наряду с другими доказательствами, собранными следователем, позволили установить полную картину ДТП и доказать совершение преступления водителем автомобиля «ВАЗ-21120». Версия, выдвинутая фигурантом, не нашла своего подтверждения и в ходе судебного следствия. По результатам рассмотрения дела в суде, водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. а,б ч. 4 ст.264 УК РФ и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение трех лет.

В текущем году с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 44 человека и 298 получили повреждения различной степени тяжести.

Одним из ДТП, совершенных водителем в состоянии алкогольного опьянения с тяжкими последствиями, является происшествие, произошедшее в июне 2022 года в Камышлинском районе области: водитель автомобиля «Opel Insignia», осуществляя движение по населенному пункту, потерял контроль за управлением транспортного средства, съехал в кювет, где столкнулся с препятствием, от чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП погиб водитель и четыре его пассажира. Уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица. Родственникам погибших пассажиров следователем разъяснено о возможности обращения с иском в суд в рамках гражданского судопроизводства.

ОблГИБДД еще раз напоминает автомобилистам о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, ведь переоценка своих возможностей влечет за собой страшные последствия. Всегда нужно помнить, что водитель несет ответственность не только за себя, но и за других участников дорожного движения. Помните, дорога не прощает ошибок!