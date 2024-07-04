Ущерб за повреждённый в ДТП автомобиль возмещен после вмешательства самарских приставов

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти взыскали материальный ущерб в размере 650 тысяч рублей в пользу мужчины, чей автомобиль был поврежден в результате ДТП.

Водитель, выполняя разворот вне перекрестка, допустил столкновение со встречным автомобилем. После дорожно-транспортного происшествия водитель, имущество которого пострадало в результате ДТП, обратился в суд, чтобы взыскать с виновника денежные средства за ремонт машины. Иск судом был удовлетворен.

Исполнительный лист о взыскании с виновника аварии материального ущерба в размере 650 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1

г. Тольятти. Должника уведомили о возбужденном исполнительном производстве. Поскольку стремления исполнять финансовые обязательства у него отсутствовали, судебным приставом-исполнителем по месту работы должника было направлено постановление об удержании в счет долга части денежных средств с заработной платы.

В результате принятых судебным приставом-исполнителем мер мужчина поспешил оплатить всю сумму задолженности. После перечисления денежных средств взыскателю, судебный пристав окончил исполнительное производство.