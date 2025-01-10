Ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе увеличился до суммы в 135-150 миллиардов долларов.

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Такую оценку дал представитель американской компании AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, Билл Уэйделл в своем аккаунте социальной сети Х.

«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и потерь вследствие пожаров на юге Калифорнии до невероятной суммы в 135-150 миллиардов долларов», — отметил он в публикации.

Уэйделл также указал на то, что по прогнозам метеорологов «на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров».

Ранее AccuWeather сообщала, что ущерб от природных пожаров в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисадес составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Главный метеоролог компании Джонатан Портер заявил, что это один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии, пишет Лента.