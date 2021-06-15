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У тольяттинца за долги арестовали Kia Rio

15 июня 2021 11:29
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У тольяттинца за долги арестовали Kia Rio

 В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении автовладельца, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Общая задолженность  по сводному исполнительному производству — свыше 107 тысяч рублей.

Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 77 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автотранспортного средства.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД транспортное средство марки Kia Rio, принадлежащее должнику, было обнаружено и остановлено. Мужчине предложили погасить задолженность на месте с помощью POS-терминала, однако он отказался. 

Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля Kia Rio составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию. 

Узнав об этом, должник через четыре дня полностью оплатил долг на сумму свыше 184 тысяч рублей.

Теги: судебные приставы

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