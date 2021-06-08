У тольяттинца Mazda 6 арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

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Житель г. Тольятти, не оплативший 116 штрафов, полностью погасила долг в 166 тысяч рублей после ареста судебными приставами его автомобиля.

В отношении любителя нарушить правила дорожного движения из «Автограда» в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Тольятти было возбуждено сразу 116 исполнительных производств. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 75 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства «Mazda 6».

С целью выявления злостных нарушителей и неплательщиков штрафов судебными приставами и сотрудниками Госавтоинспекции был проведен совместный рейд. В ходе мероприятия должник по штрафам, в отношении которого на исполнении находилось 116 исполнительных производств, был остановлен. Мужчине предложили погасить задолженность на месте с помощью POS-терминала, однако он отказался.

Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Mazda 6» составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию.

Узнав об этом, должник полностью оплатил долг в 166 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.