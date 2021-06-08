Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Пляжи Самарской области проверят на наличие возбудителя COVID-19
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Двенадцать тысяч самарцев посетили плавучий музей инженерных войск
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
В Самаре пройдёт международная конференция Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре пройдёт международная конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.93
-0.34
EUR 88.65
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

У тольяттинца Mazda 6 арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

8 июня 2021 11:51
114
У тольяттинца Mazda 6 арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД

Житель г. Тольятти, не оплативший 116 штрафов, полностью погасила долг в 166 тысяч рублей после ареста судебными приставами его автомобиля.  

В отношении любителя нарушить правила дорожного движения из «Автограда» в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по
г. Тольятти было возбуждено сразу 116 исполнительных производств. Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Мужчина, игнорируя получаемые предупреждения, продолжал уклоняться от оплаты штрафов. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 75 тысяч рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства  «Mazda 6».

С целью выявления злостных нарушителей и неплательщиков штрафов судебными приставами и сотрудниками Госавтоинспекции был проведен совместный рейд. В ходе мероприятия должник по штрафам, в отношении которого на исполнении находилось 116 исполнительных производств, был остановлен. Мужчине предложили погасить задолженность на месте с помощью POS-терминала, однако он отказался. 

Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Mazda 6» составлен акт описи и ареста имущества. Транспортное средство изъяли и передали на ответственное хранение в специализированную организацию. Мужчине разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль передадут на реализацию. 

Узнав об этом, должник полностью оплатил долг в 166 тысяч рублей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

Теги: арест имущества ГИБДД судебные приставы штрафы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
03 июня 2021, 13:14
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
Рассматривается один вид нарушения правил - превышение скорости на участке с автоматическими комплексами контроля. Транспорт
528
У самарского алиментщика арестовали BMW
27 мая 2021, 10:25
У самарского алиментщика арестовали BMW
Нерадивый отец задолжал своим несовершеннолетним сыновьям свыше 119 тысяч рублей. Происшествия
527
Volkswagen Touareg тольяттинки арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД
26 мая 2021, 10:04
Volkswagen Touareg тольяттинки арестовали за неоплаченные штрафы ГИБДД
Женщина была оштрафован на сумму в 100 тысяч рублей. Происшествия
556
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
62
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
77
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
81
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
426
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
416
Весь список